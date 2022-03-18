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九州南部・奄美地方に「春一番」　鹿児島県内では3年ぶりの観測　気象台

 2022/03/18 15:20
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　鹿児島地方気象台は１８日、九州南部・奄美地方に「春一番」が吹いたと発表した。鹿児島県内で観測されるのは３年ぶり。
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