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伊佐の児童施設でクラスター、16人感染　新型コロナ・鹿児島

 2022/03/18 18:37
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　鹿児島県は１８日、新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）１件を確認したと発表した。

　クラスターは、伊佐市内の児童施設１６人（利用者１１人、職員２人、利用者の親族３人）。

　クラスターは累計１２８件となった。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移
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