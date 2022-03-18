南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
3
月
18
日 金曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
2021衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
社会
伊佐の児童施設でクラスター、16人感染 新型コロナ・鹿児島
2022/03/18 18:37
拡大
鹿児島県は１８日、新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）１件を確認したと発表した。
クラスターは、伊佐市内の児童施設１６人（利用者１１人、職員２人、利用者の親族３人）。
クラスターは累計１２８件となった。
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
伊佐の児童施設でクラスター、16人感染 新型コロナ・鹿児島
3月18日 18:37
新型コロナ 鹿児島県内で「BA･2」初確認 オミクロン株派生型
3月18日 18:33
新型コロナ 鹿児島県内で新たに324人感染 1人死亡 県はクラスターで説明へ
3月18日 16:08
九州南部・奄美地方に「春一番」 鹿児島県内では3年ぶりの観測 気象台
3月18日 15:20
工事終わってないのに「完了」と虚偽報告 国が屋久島町に補助金1513万円返還を命令
3月18日 14:20
「大高旋風巻き起こせ」 自宅に母校のセンバツ出場祝う横断幕 鹿児島市
3月18日 12:30
歓送迎会に花見、人と接触増える季節…「感染予防の再徹底を」 塩田知事が3連休、春休み前に呼び掛け 新型コロナ・鹿児島
3月18日 11:02
Q「歩道橋のなぞ」 A「しらべたよ」 新聞投稿きっかけに垂水の2小学校が交流
3月18日 11:00
東九州道 国分－隼人東の通行止め解除
3月18日 10:38
ランニング愛好家グループが見守りで警察と連携 霧島
3月18日 10:00
東九州道で通行止め 国分ＩＣ―隼人東
3月18日 09:39
馬毛島での戦闘機訓練計画 騒音最大は10キロ離れた西之表市南西部で80デシベル 防衛省が音響データ
3月18日 09:06
愛くるしい姿に癒やされる…岩合光昭さんネコ歩き展始まる 鹿児島市・黎明館
3月18日 08:34
観光シーズン前に屋久島で「森・水開き」 コロナ収束と安全を祈願
3月18日 08:30
絵本で平和考えて 指宿図書館がウクライナやロシアの特集コーナー
3月18日 07:30
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲