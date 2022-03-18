鹿児島市で新たに144人感染　鹿屋41人　霧島は31人　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は１８日、新たに３２４人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。県内の累計は３万７６９８人になった。県はまた１人が亡くなったと公表した。死者の累計は１５８人。居住地別は、鹿児島市１４４人、鹿屋市４１人、霧島市３１人、姶良市２１人。志布志、奄美両市が各１５人。西之表市６人。薩摩川内、日置、曽於の各市がそれぞれ５人。南さつま市と徳之島町各４人、阿久根市とさつま町各３人。出水、伊佐の両市、湧水、大崎、肝付、龍郷各町がそれぞれ２人。南九州市、中種子、知名、与論の各町がそれぞれ１人。県外は福岡県３人、京都府、千葉、兵庫両県がそれぞれ１人。