TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス

新型コロナ　鹿児島県内で新たに353人感染

 2022/03/19 16:13
拡大拡大
　鹿児島県と鹿児島市は１９日、新たに３５３人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。県が発表したのは１８３人、市発表分は１７０人。県内の累計は３万８０５１人になった。死者はいなかった。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移


  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ