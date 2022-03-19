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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに353人感染
2022/03/19 16:13
拡大
鹿児島県と鹿児島市は１９日、新たに３５３人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。県が発表したのは１８３人、市発表分は１７０人。県内の累計は３万８０５１人になった。死者はいなかった。
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