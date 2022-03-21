南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
3
月
21
日 月曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
2021衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
社会
＞
事件・事故
種子島沖で漁船火災 ３人救助、５人不明 高知のマグロはえ縄船
2022/03/21 13:05
種子島沖で黒煙を上げ炎上する第五十一勇仁丸＝２１日午後（第１０管区海上保安本部提供）
拡大
２１日午前７時２５分ごろ、種子島南東約１８５キロの海上で、付近を航行中のコンテナ船から「火災船を確認した」との情報が米国海上保安機関を通じ、第１０管区海上保安本部に入った。１０管によると、午後１時現在、乗組員８人のうち、３人が救助され、５人が行方不明。
火災を起こしたのは高知県須崎市のマグロはえ縄漁船「第五十一勇仁丸」（１９トン）。日本人２人とインドネシア人６人の計８人が乗っており、３人は近くのギリシャ籍のＬＮＧタンカーに救助された。１０管の巡視船や航空機などが救助と捜索に当たっている。
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
種子島沖で漁船火災 ３人救助、５人不明 高知のマグロはえ縄船
3月21日 13:05
田植えを前に伝統の柴掛け 鹿屋・串良川
3月21日 12:30
野菜、コーヒー豆、昆虫は10種類 自販機にずらり30品目 迷ったらエイッ、お楽しみボタン 鹿児島の就労支援事業所
3月21日 11:12
ギャンブル依存の悩み語り合おう 霧島で家族会初会合
3月21日 11:00
金助まり、心に春 鹿屋の特養で企画展
3月21日 10:00
中国富裕層75万人が視聴 鹿児島の特産品 ネットで実演販売 県観光連盟がPR
3月21日 09:33
母校の樹木、剪定続け30年 「後輩のため、体力ある限り」 出水・下水流小ＯＢ
3月21日 08:30
奄美の森に「キョロローン」 独特のさえずりで生息調査、国の天然記念物・オオトラツグミ 最多確認 外来種対策が効果「回復傾向」
3月21日 07:43
冠岳の徐福像すっきり 住民らが清掃 いちき串木野
3月21日 07:30
都城の教育・保育施設、えびのの事業所でクラスター 新たな感染は161人 新型コロナ・宮崎20日発表
3月21日 07:00
10代が最多72人、10歳未満68人、30代44人と続く 新たな感染は321人（鹿児島市１４１、鹿屋４３、霧島２７、姶良２０、志布志１４、阿久根・大崎各８、日置７、薩摩川内・徳之島各６、奄美５、曽於・喜界各４、指宿・西之表・南九州・南大隅各３、出水・垂水・湧水・肝付各２、いちき串木野・伊佐・さつま各１、千葉２、神奈川・和歌山・山梨各１）新型コロナ・鹿児島20日発表
3月21日 07:00
かるた作りで産業遺産学ぶ 異人館題材に児童が挑戦 鹿児島市
3月20日 22:30
ロゴマーク好評です 鹿児島市パートナーシップ制度 デザインの県短生に感謝状
3月20日 21:30
旧国宝? GHQが接収した幻の名刀。ネットで落札したのはオーストラリアの弁護士。「日本刀は芸術品」。尽きない探究心。刀のたどった戦後史追い続ける
3月20日 21:03
「普通の人になりたい」 起立性調節障害で不登校になった男子は母への手紙に書いた 「学校に行けない間にできることを増やそう」 親子は心を決めた
3月20日 20:48
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲