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種子島沖で漁船火災　３人救助、５人不明　高知のマグロはえ縄船

 2022/03/21 13:05
種子島沖で黒煙を上げ炎上する第五十一勇仁丸＝２１日午後（第１０管区海上保安本部提供）
種子島沖で黒煙を上げ炎上する第五十一勇仁丸＝２１日午後（第１０管区海上保安本部提供）
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　２１日午前７時２５分ごろ、種子島南東約１８５キロの海上で、付近を航行中のコンテナ船から「火災船を確認した」との情報が米国海上保安機関を通じ、第１０管区海上保安本部に入った。１０管によると、午後１時現在、乗組員８人のうち、３人が救助され、５人が行方不明。

　火災を起こしたのは高知県須崎市のマグロはえ縄漁船「第五十一勇仁丸」（１９トン）。日本人２人とインドネシア人６人の計８人が乗っており、３人は近くのギリシャ籍のＬＮＧタンカーに救助された。１０管の巡視船や航空機などが救助と捜索に当たっている。
種子島沖で黒煙を上げ炎上する第五十一勇仁丸＝２１日午後（第１０管区海上保安本部提供）
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