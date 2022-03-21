種子島沖で漁船火災　３人救助、５人不明　高知のマグロはえ縄船

４．

10代が最多72人、10歳未満68人、30代44人と続く 新たな感染は321人（鹿児島市１４１、鹿屋４３、霧島２７、姶良２０、志布志１４、阿久根・大崎各８、日置７、薩摩川内・徳之島各６、奄美５、曽於・喜界各４、指宿・西之表・南九州・南大隅各３、出水・垂水・湧水・肝付各２、いちき串木野・伊佐・さつま各１、千葉２、神奈川・和歌山・山梨各１）新型コロナ・鹿児島20日発表