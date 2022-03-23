東九州道　国分―末吉財部で通行止め

鹿児島市で新たに87人感染 鹿屋42人 志布志は14人 新型コロナ・市町村別詳細

新たな感染は219人 20代以下で65％占める（鹿児島市87、鹿屋42、志布志14、霧島12、姶良9、薩摩川内8、肝付6、徳之島6、指宿5、曽於5、大崎5、南九州4、南さつま3、奄美3、阿久根2、伊佐2、南大隅2、垂水1、いちき串木野1、東串良1、龍郷1）新型コロナ・鹿児島22日発表

新型コロナ 鹿児島県内 新たに２１９人感染 ３人死亡

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19歳以下の子ども世代が4割占める 新たに218人感染（鹿児島市８３、鹿屋３０、霧島２４、姶良２０、志布志１１、薩摩川内７、日置・南九州各５、奄美４、垂水・南さつま・伊佐・湧水各３、出水・指宿・曽於・肝付各２、阿久根・いちき串木野・大崎・南大隅・瀬戸内・喜界各１、東京・熊本・沖縄各１）新型コロナ鹿児島・２１日発表