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東九州道　国分―末吉財部で通行止め

 2022/03/23 08:47
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　西日本高速道路によると、東九州自動車道の国分インターチェンジ（ＩＣ）－末吉財部ＩＣ間は２３日午前８時６分から、上下線で通行止めとなっている。交通事故の復旧作業のため。
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