いじめ・不登校に迅速対応「学校教育生徒指導班」設置　鹿児島県教職員 2675人異動　女性管理職 最高14.3％

鹿児島県教育委員会は２２日、４月１日付の２０２２年度教職員人事異動を発表した。管理職に占める女性の割合は過去最高の１４．３％（前年度比０．５ポイント増）で２３９人となった。異動規模は前年度比６９人減の２６７５人。教育次長兼生徒指導総括監に黒木誠高校教育課長（５５）が昇任し、教育次長兼総務福利課長に木場誠一くらし保健福祉部参事（５８）が就任する。国体・全国障害者スポーツ大会局競技力向上等総括監を併任する教育委員会事務局参事に、兒玉秀郷保健体育課参事＝競技力向上対策課長併任＝（５４）が昇任する。鹿児島商業高校長に堀之内尚郎教育次長兼生徒指導総括監（５８）が就き、明桜館高校長は野村義文教職員課長（５６）を起用する。女性管理職は、１５年度に９．５％だった割合を２５年度までに１６％とする目標値を掲げ、毎年増加。加治木高校長は宇都尚美奄美高校長（５６）、種子島中央高校長は青谷有美代かごしま県民大学中央センター所長兼生涯学習課長（５５）がそれぞれ就任する。高校教育課、義務教育課にまたがる形で、課長級の「学校教育ＩＣＴ推進監」と「学校教育ＩＣＴ推進班」を新設。学校の情報通信技術（ＩＣＴ）活用を進める。同様に、生徒指導に関する業務を一元化して「学校教育生徒指導班」も設ける。いじめや不登校といった課題に迅速に対応するのが狙い。高校教育課全国高等学校総合文化祭推進室は、２３年度に鹿児島県で開かれる大会準備のため８人増員し１６人態勢とする。異動の内訳は事務局２７６人、小学校１１１１人、中学校６３３人、義務教育学校２６人、高校４６９人、特別支援学校１６０人。退職者は５６２人。