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東九州道　国分―末吉財部の通行止め解除

 2022/03/23 10:35
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　西日本高速道路によると、東九州自動車道の国分インターチェンジ（ＩＣ）－末吉財部ＩＣの通行止めは２３日午前１０時２９分、上下線で解除された。事故処理が終わったため。
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