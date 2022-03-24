鹿児島市で新たに226人感染　鹿屋66人、霧島46人、志布志28人、奄美24人、薩摩川内21人など計539人確認　新型コロナ・鹿児島

鹿児島県と鹿児島市は２４日、新型コロナウイルスの感染者５３９人を新たに確認したと発表した。県が発表したのは３１５人、市発表分は２２４人。県内の感染者は累計３万９８４１人となった。感染者が５００人台になるのは３月１日以来。新規感染者の居住地別は、鹿児島市２２６人、鹿屋市６６人、霧島市４６人、志布志市２８人、奄美市２４人、薩摩川内市２１人、姶良市１６人、肝付町１３人、日置市１１人、阿久根市、曽於市、南さつま市９人、大崎町、徳之島町７人、指宿市６人、南種子町５人、いちき串木野市、伊佐市４人、西之表市、南大隅町、瀬戸内町、伊仙町３人、垂水市、南九州市、湧水町、龍郷町２人、出水市、錦江町、屋久島町、喜界町１人、県外４人（福島、神奈川、福岡、大阪）。