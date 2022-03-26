屋久島町に土砂災害警戒情報

新型コロナ 鹿児島県内 新たに491人感染 累計4万人超す

鹿児島市で新たに203人感染 鹿屋54人 霧島は33人 新型コロナ・市町村別詳細

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60代女性1人死亡 新たな感染は491人（鹿児島市203、鹿屋54、霧島33、姶良29、日置23、薩摩川内20、奄美16、大崎12、志布志11、肝付11、阿久根10、伊佐10、いちき串木野7、西之表7、指宿6、南九州6、南大隅5、枕崎3、垂水3、南さつま3、湧水2、南種子2、屋久島2、伊仙2、出水1、曽於1、長島1、東串良1、徳之島1、神奈川2、広島1、東京1、福岡1、大阪1）オミクロン株派生型BA・2が4割に 新型コロナ・鹿児島25日発表