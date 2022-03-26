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屋久島町に土砂災害警戒情報

 2022/03/26 09:24
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　鹿児島県と鹿児島地方気象台は２６日午前６時５０分、屋久島町に土砂災害警戒情報（大雨・洪水警戒レベル４相当）を発表した。午前６時半までの１時間に約１２０㍉以上の猛烈な雨が降ったため。
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