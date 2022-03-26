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樹齢600年「森の巨人」エドヒガンザクラ咲く　伊佐・奥十曽

 2022/03/26 16:35
幻想的に咲き誇るエドヒガンザクラ＝伊佐市大口小木原
幻想的に咲き誇るエドヒガンザクラ＝伊佐市大口小木原
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　鹿児島県伊佐市の奥十曽にある樹齢約６００年のエドヒガンザクラが見頃を迎えた。十曽池公園から約６キロの林道駐車場から徒歩１０分ほど。空に向かって幻想的に咲き誇る花が３月末ごろまで楽しめる。

　幹回り約１１メートル、高さ約２８メートル。２０００年に林野庁の「森の巨人たち百選」に選ばれた。市観光特産協会の宮崎光平事務局長（３６）は「街の並木とは異なる荘厳な雰囲気。大雨災害の影響で足元が悪いので、気をつけて訪れて」と話す。

　市ホームページで開花状況と行き方を案内する動画を掲載している。
（別カット）幻想的に咲き誇るエドヒガンザクラ
幻想的に咲き誇るエドヒガンザクラ
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