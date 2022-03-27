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霧島連山の新燃岳 噴火警戒レベル２に上げ 火口２キロで噴石などに警戒呼び掛け 気象庁
2022/03/27 17:40
拡大
鹿児島地方気象台は２７日、鹿児島、宮崎両県にまたがる霧島連山・新燃岳の噴火警戒レベルを１（活火山であることに留意）から２（火口周辺規制）に引き上げた。火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石の飛散や火砕流に警戒するよう呼び掛けている。
気象台によると、２０２１年１２月ごろから、深い場所でマグマが蓄積していることを示すわずかな山体膨張が見られる。今月１日以降、火口直下を震源とする火山性地震が増えていた。
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