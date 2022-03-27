霧島連山の新燃岳　噴火警戒レベル２に上げ　火口２キロで噴石などに警戒呼び掛け　気象庁

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新型コロナ 鹿児島県内新たに468人感染 5日連続で400人越え 死者１人

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鹿児島市で新たに277人感染 鹿屋80人 霧島は53人 新型コロナ・市町村別詳細

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新たな感染は597人、4日連続前週上回る 「第6波始まった状況に戻りつつある」（鹿児島市277、鹿屋80、霧島53、姶良37、薩摩川内20、奄美18、日置13、南さつま8、大崎8、志布志7、肝付7、阿久根6、出水6、伊佐6、指宿5、いちき串木野5、瀬戸内5、南種子4、曽於3、南九州3、屋久島3、枕崎2、湧水2、中種子2、龍郷2、徳之島2、西之表1、さつま1、東串良1、錦江1、南大隅1、宇検1、東京3、埼玉1、千葉1、大阪1、福岡1）新型コロナ・鹿児島26日発表

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新型コロナ 日々の感染者数に一喜一憂…そんな意識変えなければ ウイルス学専門家が指摘する「大事」とは？

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに597人感染

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鹿児島県民向け旅割「今こそ－」 予約・販売を4月28日まで延長

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元職員2人が1800万円着服 鹿児島相互信用金庫 業務改善命令前の事案

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サクラより長持ち…春本番、アーモンドのピンクの花見ごろ

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鹿児島県教職員 2675人の異動発表 県教委

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小林でクラスター 都城の35人含む218人新たに感染 新型コロナ・宮崎26日発表