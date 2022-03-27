鹿児島市 新たに210人感染　鹿屋74人、霧島26人、日置・奄美21人など計468人　新型コロナ鹿児島・居住地別感染者数

鹿児島県と鹿児島市は２７日、新型コロナウイルスの感染者４６８人を新たに確認したと発表した。県が公表したのは２５８人、市発表分は２１０人。県内の累計感染者数は４万１３９７人となった。3連休後、23日から5日連続で感染者は400人を超えている。感染者の居住地は鹿児島市２１０人、鹿屋市７４人、霧島市２６人、日置市、奄美市各２１人、姶良市１９人、志布志市１３人、薩摩川内市１１人、南さつま市１０人、瀬戸内町６人、湧水町、大崎町、南種子町各５人、垂水市、いちき串木野市、錦江町各４人、南九州市、肝付町各３人、枕崎市、曽於市、伊佐市、龍郷町、徳之島町各２人、阿久根市、出水市、指宿市、西之表市、さつま町、東串良町、屋久島町各１人、県外７人（東京２、大阪２、千葉、神奈川、山口）だった。