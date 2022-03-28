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新型コロナ 鹿児島県内330人感染確認 3人死亡 県、クラスターで会見へ

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「課長に昇進しそう、まずい」と大手IT企業を脱サラ、37歳で弟子入り 50歳・春風亭柳雀、遅咲きの真打ち昇進 鹿児島市出身

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新型コロナ 鹿児島県内新たに468人感染 5日連続で400人越え 死者１人

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新たな感染は468人、５日連続400人超、１人死亡（鹿児島市210、鹿屋74、霧島26、日置21、奄美21、姶良19、志布志13、薩摩川内11、南さつま10、瀬戸内６、湧水５、大崎５、南種子５、垂水４、いちき串木野４、錦江４、南九州３、肝付３、枕崎２、曽於２、伊佐２、龍郷２、徳之島２、阿久根１、出水１、指宿１、西之表１、さつま１、東串良１、屋久島１、東京２、大阪２、千葉１、神奈川１、山口１） 新型コロナ・鹿児島27日発表

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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日置の学校でクラスター、生徒11人が感染 新型コロナ・鹿児島

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元職員2人が1800万円着服 鹿児島相互信用金庫 業務改善命令前の事案

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鹿児島市の北の玄関・JR鹿児島駅の周辺整備完了 総事業費46億円、バスロータリー備える駅前広場1万平方メートル

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江戸時代にタイムスリップ よみがえる鹿児島城、島津斉彬や西郷隆盛、篤姫も登場 VRアプリ 県が配信開始

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鹿児島市 新たに210人感染 鹿屋74人、霧島26人、日置・奄美21人など計468人 新型コロナ鹿児島・居住地別感染者数