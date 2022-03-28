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新型コロナウイルス
日置の学校でクラスター、生徒11人が感染 新型コロナ・鹿児島
2022/03/28 18:35
拡大
鹿児島県は２８日、日置市の学校で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）発生を確認したと発表した。感染者は生徒１１人。県内のクラスターは累計１３２例となった。
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