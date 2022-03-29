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垂水中央病院が通常診療を再開 鹿児島
2022/03/29 10:33
拡大
垂水市は２８日、関係者の新型コロナウイルス感染を受けて中止していた市立医療センター垂水中央病院の外来診療、新規入院受け入れ、救急外来を通常通り再開したと発表した。
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