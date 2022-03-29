垂水中央病院が通常診療を再開　鹿児島　

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日置の学校でクラスター、生徒11人が感染 新型コロナ・鹿児島

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江戸時代にタイムスリップ よみがえる鹿児島城、島津斉彬や西郷隆盛、篤姫も登場 VRアプリ 県が配信開始

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新たな感染は３３０人、６日連続前週の同じ曜日上回る（鹿児島市１４０、鹿屋３２、霧島２６、志布志１９、日置１８、姶良１５、薩摩川内１３、南さつま９、大崎９、奄美７、阿久根４、いちき串木野４、南九州４、さつま４、伊佐３、瀬戸内３、出水２、垂水２、曽於２、錦江２、南大隅２、肝付２、指宿１、西之表１、湧水１、南種子１、龍郷１、宮崎１、東京２） 日置の学校でクラスター 第6波の死者104人に 新型コロナ・鹿児島28日発表

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新型コロナ 鹿児島県内330人感染確認 3人死亡 県、クラスターで会見へ

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九州で2番目「全国オートバイ神社」 鹿児島・檍神社を認定、ツーリング拠点へ愛好家ら駐車場拡充

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元無人島に新名所できた 金色の御朱印が人気、来島者が増加 桜島沖の新島「五社神社」

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イワツツジ好きの妻天国へ 今年は1人でめでる春 94歳、20年かけコツコツ300本 山肌ピンクに彩る

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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鹿児島市で新たに140人感染 鹿屋32人、霧島26人、志布志19人など330人確認 新型コロナ・鹿児島 市町別内訳

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鹿児島県立短大「４年制化」議論が再燃 学内ワーキンググループ、一部導入を提言 少子化、存続に危機感 新学長と県の対応注目