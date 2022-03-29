新型コロナ　鹿児島県内 過去最多の759人感染確認　700人台は3回目　県、クラスターで会見へ

鹿児島県と鹿児島市は29日、新型コロナウイルスの感染者759人を新たに確認したと発表した。2月1日の744人を上回り過去最多。700人を超すのは2月1日と2月9日（721人）に加え3回目。県が発表したのは424人、市発表分は335人。累計4万2486人になった。県は午後6時半をめどに新たなクラスター（感染者集団）2件について記者説明する。