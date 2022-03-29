TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス

南さつまの飲食店と屋久島の児童施設でクラスター　新型コロナ・鹿児島

 2022/03/29 18:38
拡大拡大
　鹿児島県は２９日、南さつま市の飲食店と屋久島町の児童施設で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）を確認したと発表した。

　飲食店の感染者は２６人（利用者１０人、店舗関係者６人など）。

　児童施設は７人（利用者６人、その親族１人）。

　県内のクラスターは累計１３４例となった。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ