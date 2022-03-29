南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
3
月
29
日 火曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
2021衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
南さつまの飲食店と屋久島の児童施設でクラスター 新型コロナ・鹿児島
2022/03/29 18:38
拡大
鹿児島県は２９日、南さつま市の飲食店と屋久島町の児童施設で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）を確認したと発表した。
飲食店の感染者は２６人（利用者１０人、店舗関係者６人など）。
児童施設は７人（利用者６人、その親族１人）。
県内のクラスターは累計１３４例となった。
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
鹿児島市で新たに330人感染 鹿屋114人 霧島は49人 新型コロナ・市町村別詳細
3月29日 19:22
南さつまの飲食店と屋久島の児童施設でクラスター 新型コロナ・鹿児島
3月29日 18:38
新型コロナ 鹿児島県内 過去最多の759人感染確認 700人台は3回目 県、クラスターで会見へ
3月29日 16:03
「市民に元気を」福飾り華やかに 伊佐・大口ふれあいセンター
3月29日 12:30
「乾癬」発症に関わる遺伝子解明 難治性皮膚疾患、新たな治療法開発に期待 鹿児島大研究チーム
3月29日 12:13
「キッズフリマ」で連携協定 HONEYTHINGと南日本新聞社 第1回は5月5日開催
3月29日 12:02
霧島連山・新燃岳 噴気や火山ガス 特段の変化なし 気象台 現地調査 火山性微動を観測
3月29日 11:31
防除雪氷装置に不具合、スカイマーク１便欠航 鹿児島発東京行き
3月29日 11:17
「ドライブ・マイ・カー」アカデミー賞 「役者と信頼築く人」「自然体で独自の視点」 浜口監督 鹿児島からも祝福
3月29日 11:13
昨年閉園の蒲生・シバザクラ園 高齢者クラブ、復活へ団結
3月29日 11:00
岸壁の見送り寂しい春 船内に門出祝う桜 奄美・沖縄結ぶマリックスライン 粋な計らい
3月29日 10:49
垂水中央病院が通常診療を再開 鹿児島
3月29日 10:33
新型コロナ無料PCR検査を延長 鹿児島県、4月30日まで
3月29日 10:13
オイル煮レシピ冊子に 学びの集大成味わって 奄美高卒業生、動画も制作
3月29日 10:00
鹿児島県立短大「４年制化」議論が再燃 学内ワーキンググループ、一部導入を提言 少子化、存続に危機感 新学長と県の対応注目
3月29日 08:49
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲