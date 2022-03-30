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水俣病認定訴訟　鹿児島・熊本 原告全７人の請求棄却　熊本地裁

 2022/03/30 14:02
判決前に集会を開く原告ら＝３０日、熊本市の熊本地裁前
判決前に集会を開く原告ら＝３０日、熊本市の熊本地裁前
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　水俣病の胎児性患者と世代が重なる水俣病被害者互助会の男女７人が、鹿児島、熊本両県に患者認定を求めた行政訴訟の判決で、熊本地裁は３０日、全員を水俣病と認めず、請求を棄却した。

　原告は出水市や水俣市などに住む６０代。

　原告７人を含む計８人が国と熊本県、原因企業チッソに損害賠償を求めた訴訟は、今月８日付で最高裁が上告を退け、全員の敗訴が確定している。
判決を前に報道陣らが集まる熊本地裁前＝３０日、熊本市
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