水俣病認定訴訟　鹿児島・熊本 原告全７人の請求棄却　熊本地裁

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新型コロナ 鹿児島県内 過去最多の759人感染確認 700人台は3回目 県、クラスターで会見へ

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南さつまの飲食店と屋久島の児童施設でクラスター 新型コロナ・鹿児島

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鹿児島市で新たに330人感染 鹿屋114人 霧島は49人 新型コロナ・市町村別詳細

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過去最多を更新、新たな感染は759人（鹿児島市330、鹿屋114、霧島49、奄美35、姶良32、日置18、薩摩川内17、出水16、南さつま13、屋久島12、いちき串木野10、肝付9、龍郷9、指宿7、南九州7、伊佐7、瀬戸内7、曽於6、志布志5、大崎5、東串良5、西之表4、垂水4、錦江4、南種子4、阿久根3、さつま3、徳之島3、南大隅町2、十島1、長島1、伊仙1、北海道9、福岡3、東京2、茨城1、神奈川1）30代以下で73％占める 新型コロナ・鹿児島29日発表

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屋根付きで安心 雨の日も遊びに来てね 木製遊具完成、高原・皇子原公園

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3連休後の感染再拡大鮮明 人の動き活発に…目立つ若者層の増加 BA・2への置き換わりも進む 新型コロナ・鹿児島

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女性を押し倒し無理やりキス…わいせつ行為の中学校教諭を懲戒免職 鹿児島県教委

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軍事施設がなければ安全…？「それは誤り。ロシアのウクライナ侵攻が実証」。 河野前統合幕僚長「日本も最悪想定し備えを」

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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「乾癬」発症に関わる遺伝子解明 難治性皮膚疾患、新たな治療法開発に期待 鹿児島大研究チーム