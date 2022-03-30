新型コロナ　鹿児島県内 新たに776人感染確認　2日連続で最多更新　700人台は4回目　県、クラスターで会見へ

鹿児島県と鹿児島市は３０日、新型コロナウイルスの感染者７７６人を新たに確認したと発表した。２９日の７５９人を上回り過去最多となった。最多更新は２日連続。県が発表したのは４５２人、市発表分は３２４人。累計は４万3262人。新規感染者数は、19日からの3連休後の23日以降、前週の同じ曜日を8日間連続で上回っている。700人台は2月の1日（744人）と9日（721人）に加え、4回目となった。県は午後６時半をめどに新たなクラスター（感染者集団）３件について記者説明する。