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新型コロナ　鹿児島県内 新たに776人感染確認　2日連続で最多更新　700人台は4回目　県、クラスターで会見へ

 2022/03/30 16:04
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　鹿児島県と鹿児島市は３０日、新型コロナウイルスの感染者７７６人を新たに確認したと発表した。２９日の７５９人を上回り過去最多となった。最多更新は２日連続。

　県が発表したのは４５２人、市発表分は３２４人。累計は４万3262人。

　新規感染者数は、19日からの3連休後の23日以降、前週の同じ曜日を8日間連続で上回っている。

　700人台は2月の1日（744人）と9日（721人）に加え、4回目となった。　

　県は午後６時半をめどに新たなクラスター（感染者集団）３件について記者説明する。
【表】一目で分かる鹿児島の新規感染者の推移。700人台は2月1日（744人）、2月9日（721人）、3月29日（759人）、3月30日（776人）の4回となった。
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