新たにクラスター3例　阿久根の児童施設とサークル活動　龍郷の高齢者施設　新型コロナ・鹿児島

鹿児島県は３０日、阿久根市の児童施設とサークル活動、龍郷町の高齢者施設で計３件の新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）を確認したと発表した。児童施設の感染者は２８人（利用者１６人、職員２人、利用者の親族１０人）。サークル活動は１５人（参加者１０人、その親族５人）。高齢者施設は１５人（利用者１１人、職員４人）県内のクラスターは累計１３７例となった。