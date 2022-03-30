TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス

新たにクラスター3例　阿久根の児童施設とサークル活動　龍郷の高齢者施設　新型コロナ・鹿児島

 2022/03/30 18:43
拡大拡大
　鹿児島県は３０日、阿久根市の児童施設とサークル活動、龍郷町の高齢者施設で計３件の新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）を確認したと発表した。

　児童施設の感染者は２８人（利用者１６人、職員２人、利用者の親族１０人）。サークル活動は１５人（参加者１０人、その親族５人）。高齢者施設は１５人（利用者１１人、職員４人）

　県内のクラスターは累計１３７例となった。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ