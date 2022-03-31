「人と接触増える時季。感染急拡大続く恐れ」　新たに776人、2日連続最多更新（鹿児島市320、鹿屋100、霧島64、日置41、奄美40、姶良37、薩摩川内23、志布志19、龍郷13、曽於12、南さつま11、東串良10、指宿9、南九州8、屋久島8、出水6、南大隅5、瀬戸内5、垂水4、大崎4、阿久根3、西之表3、いちき串木野3、伊佐3、南種子3、枕崎2、肝付2、天城2、和泊2、錦江1、伊仙1、熊本6、福岡3、宮崎1、兵庫1、北海道1）新型コロナ・鹿児島30日発表

鹿児島県と鹿児島市は３０日、新たに７７６人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。前日の７５９人を上回り、２日連続で過去最多を更新した。阿久根市の児童施設と運動系のサークル活動、龍郷町の高齢者施設で計３例のクラスター（感染者集団）が確認された。３連休（１９～２１日）後の感染者の伸びは九州でも際立つ。県はオミクロン株の派生型で感染力がより強いとされる「ＢＡ・２」の初確認が早かったことに触れ、「飲食や人と接触する機会が増える時季。急拡大が続く恐れもある」として、改めて警戒を求めた。３０日の感染者の居住地は、鹿児島市３２０人、鹿屋市１００人、霧島市６４人、日置市４１人、奄美市４０人、姶良市３７人、薩摩川内市２３人、志布志市１９人、龍郷町１３人、曽於市１２人、南さつま市１１人、東串良町１０人、指宿市９人、南九州市、屋久島町８人、出水市６人、南大隅町、瀬戸内町５人、垂水市、大崎町４人、阿久根市、西之表市、いちき串木野市、伊佐市、南種子町３人、枕崎市、肝付町、天城町、和泊町２人、錦江町、伊仙町１人、県外１２人（熊本６、福岡３、宮崎、兵庫、北海道）。年代別は１０代が１６１人と最も多く、２０代１３８人、１０歳未満１３０人、４０代１２７人と続いた。県によると、クラスターの感染者は、児童施設が２８人で、サークル活動と高齢者施設が各１５人。いずれもマスク着用など感染対策が不十分だった。累計感染者は４万３２６２人になった。２９日時点の療養者は、前日比３９１人増の４０００人。内訳は入院１６２人（前日比３人減）、宿泊施設入所１０１４人（７５人増）、自宅待機２８２４人（３１９人増）。入院のうち重症１人、酸素投与が必要な中等症２１人となっている。