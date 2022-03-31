鹿児島市で新たに278人感染　鹿屋87人　霧島は46人　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は３１日、新型コロナウイルスの感染者６８９人を新たに確認したと発表した。累計４万３９５１人。居住地別では、鹿児島市２７８人、鹿屋市８７人、霧島市４６人、奄美市３５人、薩摩川内市３１人、日置市３０人、姶良市２９人、志布志市１９人、曽於市、屋久島町１１人、南九州市１０人、垂水市、大崎町、東串良町９人、指宿市、南さつま市８人、阿久根市、伊佐市、肝付町６人、いちき串木野市５人、出水市、さつま町４人、錦江町、南種子町、瀬戸内町、伊仙町３人、南大隅町、龍郷町２人、西之表市、湧水町、中種子町、知名町１人。県外は北海道５人、宮崎県、福岡県、神奈川県１人。３月の累計感染者は１万２８９９人。２月の１万４６０６人より１７０７人少なかった。１月は７３２４人。年明け１月～３月の合計は３万４８２９人となり、累計感染者の約8割を占める。