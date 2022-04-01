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東九州道 末吉財部―国分の通行止め解除
2022/04/01 11:00
拡大
西日本高速道路によると、東九州自動車道の末吉財部インターチェンジ（ＩＣ）－国分ＩＣの通行止めは、１日午前１０時４３分、上下線とも解除された。事故の復旧工事が完了したため。
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