東九州道　末吉財部―国分の通行止め解除

１．

新型コロナ 鹿児島県内 過去最多の759人感染確認 700人台は3回目 県、クラスターで会見へ

２．

新型コロナ 鹿児島県内 新たに776人感染確認 2日連続で最多更新 700人台は4回目 県、クラスターで会見へ

３．

新型コロナ 鹿児島県内 新たに689人感染 3月は1万2899人確認 1～3月で全体の8割に

４．

新型コロナ 鹿児島県内 新たに491人感染 累計4万人超す

５．

新型コロナ 鹿児島県内330人感染確認 3人死亡 県、クラスターで会見へ

６．

南さつま市の接待伴う飲食店と南九州市の事業所でクラスター 別に南さつまの2店名を公表 新型コロナ・鹿児島

７．

新型コロナ 鹿児島県内新たに468人感染 5日連続で400人越え 死者１人

８．

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

９．

南さつまの飲食店と屋久島の児童施設でクラスター 新型コロナ・鹿児島

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鹿児島市で新たに330人感染 鹿屋114人 霧島は49人 新型コロナ・市町村別詳細