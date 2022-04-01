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気象
新年度スタート、桜も満開 鹿児島 晴天下、平年より４日早く
2022/04/01 14:45
青空の下、花見を楽しむ来園者＝１日、鹿児島市の吉野公園
拡大
鹿児島地方気象台（鹿児島市東郡元町）は１日、構内の標本木の桜（ソメイヨシノ）が満開になったと発表した。平年より４日早く、昨年より２日遅い。
午前９時ごろ、標本木が基準の８割以上開花しているのを確認した。３月に平年より暖かい日が続いたことで、満開が早まったとみられる。開花は平年より６日早い３月２０日だった。
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