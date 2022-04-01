TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス

新たにクラスター3例　指宿の部活動と会食　屋久島の高齢者施設　新型コロナ・鹿児島

 2022/04/01 18:40
拡大拡大
　鹿児島県は１日、指宿市の部活動と会食、屋久島町の高齢者施設で計３例の新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）を確認したと発表した。

　部活動の感染者は生徒１１人。会食は参加者８人。高齢者施設は１１人（利用者４人、その親族１人、職員３人、その親族３人）

　県内のクラスターは累計１４０例となった。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移
広告
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ