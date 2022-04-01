鹿児島市で新たに327人感染　鹿屋90人　霧島は48人　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は１日、新型コロナウイルスの感染者７４５人を新たに確認したと発表した。２日ぶりに７００人を超えた。居住地別では鹿児島市３２７人、鹿屋市９０人、霧島市４８人、奄美市３８人、姶良市３２人、日置市２４人、薩摩川内市２０人、指宿市１８人、屋久島町１７人、南さつま市１２人、出水市、南九州市１１人、大崎町１０人、東串良町、龍郷町８人、西之表市、志布志市、曽於市７人、肝付町、南種子町６人、いちき串木野市５人、枕崎市、垂水市、伊佐市４人、阿久根市、湧水町、瀬戸内町３人、錦江町、南大隅町、徳之島町２人、伊仙町１人。県外は東京都、埼玉県、沖縄県、大分県、熊本県１人。