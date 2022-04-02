広域捜査に機動力を　機動捜査隊大隅分駐隊が運用開始　鹿児島県警

鹿児島県警は１日、捜査１課機動捜査隊大隅分駐隊の運用開始式を鹿屋警察署で開いた。同隊は３月２５日付で発足。大隅地方の警察署と連係し、事件などの初動捜査に当たる。運用開始式には捜査１課長や機動捜査隊長ら約２０人が出席した。有嶋悟刑事部長は、機動力を生かし広域で捜査活動を展開できるとして「住民の安心安全の確保に向け、連係を密にして職務に励んでほしい」と訓示した。大隅地方には鹿児島市内から機動捜査隊が駆け付けていたが、地理的に時間がかかるため、今春の人事異動に合わせて組織改編した。