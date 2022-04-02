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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内新たに740人感染 2日連続700人超え
2022/04/02 16:11
拡大
鹿児島県と鹿児島市は２日、新型コロナウイルスの感染者７４０人を新たに確認したと発表した。７００人を超えるのは２日連続。
県が発表したのは３８２人、市発表分は３５８人。累計４万５４３６人となった。
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