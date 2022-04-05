13日ぶりに前週下回る　新たな感染は鹿児島市152人、鹿屋市44人、霧島市17人　新型コロナ・鹿児島4日発表

鹿児島県と鹿児島市は４日、新型コロナウイルスの感染者３２２人を新たに確認したと発表した。１３日ぶりに前週の同じ曜日を下回った。県は１人の死亡を公表した。亡くなったのは鹿児島市の９０代女性で、死因は非公表。感染後、県内の医療機関に入院していた。居住地別では、鹿児島市１５２人、鹿屋市４４人、霧島市１７人、姶良市１３人、志布志市１１人、日置市１０人、奄美市９人、薩摩川内市、南九州市８人、瀬戸内町６人、曽於市５人、指宿市、西之表市、伊佐市、錦江町４人、南さつま市、さつま町、大崎町、東串良町３人、出水市、龍郷町各２人、枕崎市、阿久根市、垂水市、いちき串木野市、肝付町、和泊町１人。県外は宮崎県１人だった。年代別では、１０歳未満が７２人で最多。１０代６７人、４０代４８人、２０代４７人と続き、４０代以下が約８割を占めている。３日時点の療養者数は２８６人増の５６１２人。内訳は入院１６３人（前日比７人減）、宿泊施設入所１１６８人（同１５人増）、自宅待機４２８１人（同２７８人増）。入院中で酸素投与が必要な中等症が１５人。県内の累計感染者は４万６５１１人となった。