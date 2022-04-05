新型コロナ　鹿児島県内で722人新たに感染　2日ぶり700人超え

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車内で口論 タクシー運転手、客の頭切りつける 殺人未遂容疑で逮捕

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新型コロナ 鹿児島県内 新たに３２２人感染 １人死亡を確認

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13日ぶりに前週下回る 新たな感染は鹿児島市152人、鹿屋市44人、霧島市17人 新型コロナ・鹿児島4日発表

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九州高校野球鹿児島県予選 神村、3季ぶり優勝 延長10回、怒濤の5連打 「結束力で勝つ野球」結実

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鹿児島市で新たに354人感染 鹿屋87人、霧島67人など計753人 10歳未満の感染者 最多146人 新型コロナ・鹿児島

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新型コロナ 3月の死亡46人 全員60代以上、基礎疾患 鹿児島県が公表

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新規感染は322人（鹿児島市152、鹿屋市44、霧島市17、姶良市13、志布志市11、日置市10、奄美市9人、薩摩川内市8、南九州市8、瀬戸内町6、曽於市5、指宿市4、西之表市4、伊佐市4、錦江町4、南さつま市3、さつま町3、大崎町3、東串良町3、出水市2、龍郷町2、枕崎市1、阿久根市1、垂水市1、いちき串木野市1、肝付町1、和泊町1、宮崎県1）新型コロナ・鹿児島

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茶師十段が監修 香り高く、味わいまろやか…鹿児島産茶葉100％の紅茶できた アサヒ飲料

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保育園にゴルフ場？ 女子プロ・勝みなみさんの寄付でホールの床新調 1歳時に在籍「お世話になりました」

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都城市58人含む300人新たに感染 新型コロナ・宮崎4日発表