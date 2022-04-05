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新型コロナ　鹿児島県内で722人新たに感染　2日ぶり700人超え

 2022/04/05 16:05
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　鹿児島県と鹿児島市は５日、新型コロナウイルスの感染者７２２人を新たに確認したと発表した。７００人を超えたのは２日ぶり。

　県が発表したのは３８２人。市発表分は３４０人。県内の累計は４万７２３３人となった。
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