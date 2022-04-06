20代以下が半数以上　新たな感染は鹿児島市341人、鹿屋市82人、霧島市55人　新型コロナ・鹿児島５日発表

鹿児島県と鹿児島市は５日、新型コロナウイルスの感染者を新たに７２２人確認したと発表した。この１週間で７００人を超えたのが５日に上り、依然高水準が続いている。感染者の居住地は、鹿児島市３４１人、鹿屋市８２人、霧島市５５人、姶良市４８人、奄美市３１人、薩摩川内市２１人、日置市１４人、曽於市１２人、出水市１１人、龍郷町１０人、指宿市、南九州市９人、さつま町、東串良町８人、志布志市７人、枕崎市、肝付町６人、伊佐市、屋久島町、瀬戸内町４人、南さつま市、錦江町３人、阿久根市、垂水市、大崎町、南大隅町、南種子町、和泊町２人、いちき串木野市、中種子町、宇検村１人。県外は大分県４人、神奈川県２人、宮崎県、熊本県、福岡県、埼玉県、三重県が１人だった。年齢別では、１０代が１４３人で最も多く、１０歳未満が１２５人で続き、２０代以下の若年層が半数以上を占めた。累計感染者数は４万７２３３人になった。４日時点の療養者数は前日比１６３人減の５４４９人。そのうち入院１５１人（前日比１２人減）、宿泊施設入所１１５６人（同１２人減）、自宅待機４１４２人（同１３９人減）。入院のうち、酸素投与が必要な中等症は１７人。