都城市90人含む446人新たに感染　新型コロナ・宮崎5日発表　知事「第７派」

宮崎県と宮崎市は５日、新型コロナウイルスの感染者４４６人を新たに確認したと発表した。１０日連続で前週の同じ曜日を上回った。直近１週間の人口１０万人当たりの新規感染者は２５８．６人となり、２５０人を初めて超えて過去最多となった。河野俊嗣知事と同市の清山知憲市長は共同会見し、「感染が急拡大し県内は『第７波』に入り、過去最悪の感染状況」との認識を示した。感染爆発を防ぐため「最大限の危機感を持って感染防止対策の徹底を」と呼びかけた。県発表の新規感染者は都城市９０人、三股町６人、小林市１３人、えびの市１人、鹿児島県５人（都城保健所管内）など２９１人。宮崎市は１５５人を確認した。県内の累計感染者は２万７６０６人。また県は４日までに感染を公表した小林市やえびの市、高原町の１３人を小林市の高齢者施設のクラスター（感染者集団）と認定した。