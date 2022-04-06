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事件・事故
鹿児島市で住家1棟全焼 住宅密集地、息子と母親搬送
2022/04/06 15:22
白煙を上げる住家＝６日午後０時４５分ごろ、鹿児島市下荒田１丁目
拡大
６日午後０時１５分ごろ、鹿児島市下荒田１丁目、小売販売業の男性（５２）方から出火、木造２階建て住家１棟を全焼した。鹿児島中央署によると、男性は母親と２人暮らし。２人は病院に搬送されたが、命に別条はないという。現場はハローワークかごしま近くの住宅密集地。
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