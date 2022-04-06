TOP鹿児島のニュース 社会 事件・事故

鹿児島市で住家1棟全焼　住宅密集地、息子と母親搬送

 2022/04/06 15:22
白煙を上げる住家＝６日午後０時４５分ごろ、鹿児島市下荒田１丁目
白煙を上げる住家＝６日午後０時４５分ごろ、鹿児島市下荒田１丁目
拡大拡大
　６日午後０時１５分ごろ、鹿児島市下荒田１丁目、小売販売業の男性（５２）方から出火、木造２階建て住家１棟を全焼した。鹿児島中央署によると、男性は母親と２人暮らし。２人は病院に搬送されたが、命に別条はないという。現場はハローワークかごしま近くの住宅密集地。
【別カット】白煙を上げる住家＝６日午後０時５０分ごろ、鹿児島市下荒田１丁目
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ