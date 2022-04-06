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新型コロナ　鹿児島県内新たに７２６人感染確認

 2022/04/06 16:07
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　鹿児島県と鹿児島市は６日、新型コロナウイルスの感染者７２６人を新たに確認したと発表した。２日連続で７００人を超えた。

　県が発表したのは３９５人、市発表分は３３１人。県内の累計は４万７９５９人となった。
表・一目で分かる鹿児島県の感染者推移
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