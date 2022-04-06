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「ボンネットから火が…」　男子高校生、車内から逃げ出す　指宿で車両火災

 2022/04/06 21:08
全焼した車両を調べる消防署員ら＝指宿市東方
全焼した車両を調べる消防署員ら＝指宿市東方
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　６日午後２時４５分ごろ、指宿市東方の「ダイソー指宿東方店」駐車場で、鹿児島市坂之上８丁目、飲食店経営男性（４９）の乗用車から出火、車を全焼し、隣接する平屋倉庫の一部約１５平方メートルを焼いた。

　指宿署によると、男性は家族３人で買い物に来ていた。出火当時、息子の男子高校生が車内にいたが、逃げて無事だった。息子は「エンジンはかかった状態で、ボンネットから火が出た」と話している。
【別カット】出火した車両を調べる消防署員ら
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