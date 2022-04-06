「ボンネットから火が…」　男子高校生、車内から逃げ出す　指宿で車両火災

６日午後２時４５分ごろ、指宿市東方の「ダイソー指宿東方店」駐車場で、鹿児島市坂之上８丁目、飲食店経営男性（４９）の乗用車から出火、車を全焼し、隣接する平屋倉庫の一部約１５平方メートルを焼いた。指宿署によると、男性は家族３人で買い物に来ていた。出火当時、息子の男子高校生が車内にいたが、逃げて無事だった。息子は「エンジンはかかった状態で、ボンネットから火が出た」と話している。