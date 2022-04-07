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山下清のペン画「桜島」モチーフ、アートクッキーに　生誕100年展　鹿児島市立美術館内カフェ

 2022/04/07 15:15
山下清のペン画「桜島」を模したアートクッキー（左）＝鹿児島市立美術館
山下清のペン画「桜島」を模したアートクッキー（左）＝鹿児島市立美術館
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　画家・山下清の生誕１００年展が開かれている鹿児島市立美術館内の「ｈａｎａ　ｃａｆｅ」で、展示作品を模したクッキーが好評だ。ペン画「桜島」がモチーフになっており、サインや落款もある。

　スタッフの久保愛子さんが手作りした。山肌や噴煙はアイシング（砂糖装飾）を使い点描。湾に浮かぶボートも描き、原画に負けない緻密さで再現した

　「桜島が目立つ構図にするのが難しかった」と久保さん。土台のクッキーは、火山灰をイメージした黒ごま味だ。１８００円、数量限定。
素朴なタッチの作品が並ぶ会場
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