山下清のペン画「桜島」モチーフ、アートクッキーに　生誕100年展　鹿児島市立美術館内カフェ

画家・山下清の生誕１００年展が開かれている鹿児島市立美術館内の「ｈａｎａ ｃａｆｅ」で、展示作品を模したクッキーが好評だ。ペン画「桜島」がモチーフになっており、サインや落款もある。スタッフの久保愛子さんが手作りした。山肌や噴煙はアイシング（砂糖装飾）を使い点描。湾に浮かぶボートも描き、原画に負けない緻密さで再現した「桜島が目立つ構図にするのが難しかった」と久保さん。土台のクッキーは、火山灰をイメージした黒ごま味だ。１８００円、数量限定。