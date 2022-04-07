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旅行割引「今こそ鹿児島の旅第２弾」対象に福岡県民を追加 福岡県も鹿児島県民向け開始　8～28日

 2022/04/07 11:24
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　鹿児島県が６日発表した。期間は８～２８日。沖縄を除く九州全域の住民が対象となる。福岡県も同じ期間、鹿児島県民向けの割引を実施する。

　ワクチン・検査パッケージを適用し、県をまたぐ旅行者は３回目の接種済証やＰＣＲ検査などの陰性証明を旅行会社か宿泊施設で提示する。１泊または１回当たり上限５０００円の割引があり、４０００円以上の旅行では飲食、小売店で使えるクーポン２０００円分が付く。
表・一目で分かる鹿児島県の感染者推移
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