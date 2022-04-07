南九州道　松元―鹿児島西の通行止め解除

「第７波」が現実味 鹿児島県、まん延防止解除から１カ月 直近１週間の新規感染者、全国５番目の多さ 若年層目立つ

新型コロナ 鹿児島県内新たに７２６人感染確認

1年生になったら、友だちいっぱいつくりたい♪ ただ1人の入学生、いらっしゃい 公立小・中学校で入学式

ズボン派？スカート派？ 女子用スラックス広がる 県立高校6割導入 多様性、防寒、生徒募集…理由はさまざま 男子のスカートには慎重… 鹿児島

陸自国分駐屯地司令に古川1等陸佐が着任 「地域から愛され、信頼される部隊に」

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都城市100人含む584人新たに感染 宮崎、過去最多 新型コロナ６日発表