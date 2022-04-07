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南九州道　松元―鹿児島西の通行止め解除

 2022/04/07 13:40
事故で横転した車両＝７日午前１１時２７分、鹿児島市西別府町
事故で横転した車両＝７日午前１１時２７分、鹿児島市西別府町
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　西日本高速道路によると、南九州自動車道の松元インターチェンジ（ＩＣ）－鹿児島西ＩＣ間の通行止めは７日午後１時２８分、上下線とも解除された。事故処理が完了したため。
車両が横転した現場を調べる県警高速隊員＝７日午前１１時２７分、鹿児島市西別府町
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