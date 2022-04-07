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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内新たに733人感染確認 3日連続700人超え
2022/04/07 16:07
拡大
鹿児島県と鹿児島市は７日、新型コロナウイルスの感染者７３３人を新たに確認したと発表した。３日連続で７００人を超えた。
県が発表したのは３６５人、市発表分は３６８人。県内の累計は４万８６９２人となった。
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