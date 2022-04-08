新たな感染は733人、40代以下で84％占める（鹿児島市367、鹿屋54、姶良53、霧島51、奄美39、薩摩川内24、曽於16、瀬戸内12、日置10、いちき串木野10、志布志10、枕崎8、東串良7、出水6、伊佐6、指宿5、南九州5、知名5、南さつま4、垂水4、中種子4、阿久根3、肝付3、屋久島3、龍郷3、さつま2、湧水2、大崎2、宇検2、徳之島2、伊仙2、南大隅1、天城1、和泊1、宮崎2、熊本1、沖縄1、大阪1、東京1）新型コロナ・鹿児島7日発表

鹿児島県と鹿児島市は７日、新型コロナウイルスの感染者を新たに７３３人確認したと発表した。１日当たりの感染者が７００人を超えるのは３日連続。新規感染者を居住地別にみると、鹿児島市３６７人、鹿屋市５４人、姶良市５３人、霧島市５１人、奄美市３９人、薩摩川内市２４人、曽於市１６人、瀬戸内町１２人、日置市、いちき串木野市、志布志市１０人、枕崎市８人、東串良町７人、出水市、伊佐市６人、指宿市、南九州市、知名町５人、南さつま市、垂水市、中種子町４人、阿久根市、肝付町、屋久島町、龍郷町３人、さつま町、湧水町、大崎町、宇検村、徳之島町、伊仙町２人、南大隅町、天城町、和泊町１人。県外は宮崎県２人、熊本県、沖縄県、大阪府、東京都１人だった。年代別では３０代の１３５人が最多。１０代の１２３人、１０歳以下の１２２人と続き、４０代以下で８４％を占めた。県内の累計感染者は４万８６９２人となった。６日時点の療養者数は前日比２３３人増の５８４０人。内訳は入院１６９人（前日比１８人増）、宿泊施設入所１０９８人（同２２人減）、自宅待機４５７３人（同２３７人増）。入院中で酸素投与の必要な中等症は１７人だった。