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事件・事故
通行止め3時間 南九州道 下り線と上り線の車衝突事故
2022/04/08 09:48
事故で横転した車両＝７日午前１１時２７分、鹿児島市西別府町
拡大
７日午前１０時２０分ごろ、鹿児島市田上８丁目の南九州自動車道松元インターチェンジ（ＩＣ）－鹿児島西ＩＣ間で、下り線の軽乗用車と上り線の乗用車が衝突した。県警高速隊によると、両車の計３人が病院に搬送されたが、命に別条はない。現場は縁石とポールの中央分離帯で仕切られた片側１車線。事故処理のため、同区間は上下線とも約３時間通行止めになった。
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