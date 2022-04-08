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新型コロナ　鹿児島県内新たに677人感染、クラスター1件確認

 2022/04/08 16:10
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　鹿児島県と鹿児島市は８日、新型コロナウイルスの感染者６７７人を新たに確認したと発表した。

　県が発表したのは３１３人、市発表分は３６４人。県累計で４万９３６９人となった。

　県は午後６時半から新たなクラスター（感染者集団）１件に関する記者説明を開く。
表・一目で分かる鹿児島県の感染者推移
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