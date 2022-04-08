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姶良市の医療機関でクラスター、患者と職員の9人感染　新型コロナ・鹿児島

 2022/04/08 18:56
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　鹿児島県は８日、姶良市の医療機関で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）を確認したと発表した。

　感染者は９人（患者４人、職員５人）。

　県内のクラスターは累計１４１例となった。
表・一目で分かる鹿児島県の感染者推移
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