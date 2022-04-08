姶良市の医療機関でクラスター、患者と職員の9人感染　新型コロナ・鹿児島

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新型コロナ 鹿児島県内新たに677人感染、クラスター1件確認

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鹿児島市で新たに367人感染 鹿屋54人 姶良は53人 新型コロナ・市町村別詳細

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朝ドラ、「カムカム」から「ちむどんどん」へ 上白石姉妹がリレー 萌音さん、萌歌さん

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濃厚接触者待機、陰性確認で最短5日目に解除 県が周知 新型コロナ・鹿児島

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掘り進め 重さ1400トン シールドマシン組み立て着々 鹿児島東西道路

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本坊酒造と小正嘉之助蒸留所 英国ウイスキー専門誌が選ぶベストジャパニーズに

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時短命令違反の2店に過料通知 新型コロナ・鹿児島

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新たな感染は733人、40代以下で84％占める（鹿児島市367、鹿屋54、姶良53、霧島51、奄美39、薩摩川内24、曽於16、瀬戸内12、日置10、いちき串木野10、志布志10、枕崎8、東串良7、出水6、伊佐6、指宿5、南九州5、知名5、南さつま4、垂水4、中種子4、阿久根3、肝付3、屋久島3、龍郷3、さつま2、湧水2、大崎2、宇検2、徳之島2、伊仙2、南大隅1、天城1、和泊1、宮崎2、熊本1、沖縄1、大阪1、東京1）新型コロナ・鹿児島7日発表

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開校62年目で初の男子生徒 共学化の大口明光学園で入学式 制服リニューアル、女子もスラックス着用可能に

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…