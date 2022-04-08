鹿児島市で新たに364人感染　鹿屋50人　霧島は46人　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は８日、新型コロナウイルスの感染者６７７人を新たに確認したと発表した。累計で４万９３６９人となった。居住地別では、鹿児島市３６４人、鹿屋市５０人、霧島市４６人、姶良市４１人、奄美市３５人、薩摩川内市２４人、曽於市１６人、志布志市１２人、日置市１１人、いちき串木野市７人、出水市、南九州市６人、指宿市、伊佐市、さつま町、屋久島町、龍郷町５人、瀬戸内町４人、枕崎市、中種子町、伊仙町３人、垂水市、南さつま市、湧水町、東串良町、錦江町、肝付町２人、阿久根市、大崎町、宇検村、和泊町、知名町１人。県外は宮崎県３人、福岡県１人だった。