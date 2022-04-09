姶良の医療機関でクラスター　患者のマスク不十分、更衣室では職員が密状態　新たな感染は677人（鹿児島市364、鹿屋50、霧島46、姶良41、奄美35、薩摩川内24、曽於16、志布志12、日置11、いちき串木野7、出水6、南九州6、指宿5、伊佐5、さつま5、屋久島5、龍郷5、瀬戸内4、枕崎3、中種子3、伊仙3、垂水2、南さつま2、湧水2、東串良2、錦江2、肝付2、阿久根1、大崎1、宇検1、和泊1、知名1、宮崎3、福岡1）「BA・2」半数に迫る　新型コロナ・鹿児島8日発表

鹿児島県と鹿児島市は８日、新型コロナウイルス感染者を新たに６７７人確認したと発表した。県の直近１週間のスクリーニング検査では、感染力が強いとされるオミクロン株の派生型ＢＡ・２疑いが４６．８％で前週比１５．９ポイント増だった。また県は姶良市の医療機関でクラスター（感染者集団）を確認した。感染者は９人（職員５人、入院患者４人）。患者のマスク着用が不十分だったり、更衣室で職員同士が密な状態になったりしたという。新規感染者の居住地は鹿児島市３６４人、鹿屋市５０人、霧島市４６人、姶良市４１人、奄美市３５人、薩摩川内市２４人、曽於市１６人、志布志市１２人、日置市１１人、いちき串木野市７人、出水市、南九州市６人、指宿市、伊佐市、さつま町、屋久島町、龍郷町５人、瀬戸内町４人、枕崎市、中種子町、伊仙町３人、垂水市、南さつま市、湧水町、東串良町、錦江町、肝付町２人、阿久根市、大崎町、宇検村、和泊町、知名町１人。県外は宮崎県３人、福岡県１人だった。年代別は１０歳未満が１４１人と最多で、１０代、３０代が各１２５人、４０代９３人と続く。累計感染者は４万９３６９人となった。７日時点の療養者は前日比５０人増の５８９０人。内訳は入院１７７人（前日比８人増）、宿泊施設入所１０３４人（６４人減）、自宅待機４６７９人（１０６人増）。入院のうち酸素投与が必要な中等症は１８人。