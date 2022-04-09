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「脇見して」大型クレーン車が路線バスに追突　乗客1人けが

 2022/04/09 09:25
クレーン車が路線バスに追突した事故現場＝８日、姶良市平松
クレーン車が路線バスに追突した事故現場＝８日、姶良市平松
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　８日午後３時５５分ごろ、姶良市平松の県道で、バス停に停車中だった南国交通の路線バスに、大型クレーン車が追突した。バスは後部が大破、乗客の８０代女性が転倒し足を切る軽いけが。

　姶良署によると、現場は城瀬バス停付近で片側１車線。大型クレーン車を運転していた霧島市の会社員男性（４２）は「脇見をしてしまった」と話しているという。男性とバス運転手（４９）にけがはなかった。バスは弾みで歩道に乗り上げ、動けなくなった。乗客は１人だった。

　南国交通によると、バスは姶良市蒲生から鹿児島中央駅に向かっていた。
クレーン車に追突され後部が大破したバス
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