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新型コロナ　鹿児島県内新たに735人感染

 2022/04/09 16:13
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　鹿児島県と鹿児島市は９日、新型コロナウイルスの感染者７３５人を新たに確認したと発表した。

　県が発表したのは３８７人、市が発表したのは３４８人。県累計は５万１０４人となった。
【表】一目でわかる鹿児島の新規感染者数
【表】相談窓口


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