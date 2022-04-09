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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内新たに735人感染
2022/04/09 16:13
拡大
鹿児島県と鹿児島市は９日、新型コロナウイルスの感染者７３５人を新たに確認したと発表した。
県が発表したのは３８７人、市が発表したのは３４８人。県累計は５万１０４人となった。
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