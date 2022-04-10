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新型コロナ　鹿児島県内 新たに610人感染確認

 2022/04/10 16:06
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　鹿児島県と鹿児島市は１０日、新型コロナウイルスの感染者６１０人を新たに確認したと発表した。

　県が発表したのは２７７人、市発表分は３３３人。県内の累計は５万７１４人になった。
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