10歳未満と30代が最多、それぞれ102人　新規感染は610人(鹿児島市３３３人、鹿屋市５５人、姶良市３５人、霧島市３１人、薩摩川内市２４人、奄美市２１人、瀬戸内町１４人、日置市１２人、志布志市１１人、南九州市９人、指宿市７人、出水市、曽於市、いちき串木野市６人、伊仙町５人、肝付町、和泊町４人、枕崎市、湧水町３人、南さつま市、さつま町、大崎町、東串良町、中種子町、屋久島町、徳之島町、知名町２人、南大隅町、龍郷町１人、兵庫県、愛知県、神奈川県１人)新型コロナ・鹿児島10日発表

鹿児島県と鹿児島市は１０日、新型コロナウイルスの感染者６１０人を新たに確認したと発表した。県内の累計は５万７１４人になった。新規感染者の居住地別は、鹿児島市３３３人、鹿屋市５５人、姶良市３５人、霧島市３１人、薩摩川内市２４人、奄美市２１人、瀬戸内町１４人、日置市１２人、志布志市１１人、南九州市９人、指宿市７人、出水市、曽於市、いちき串木野市６人、伊仙町５人、肝付町、和泊町４人、枕崎市、湧水町３人、南さつま市、さつま町、大崎町、東串良町、中種子町、屋久島町、徳之島町、知名町２人、南大隅町、龍郷町１人。県外は兵庫県、愛知県、神奈川県１人だった。年代別は１０歳未満と３０代がそれぞれ１０２人と最多で、１０代１０１人、２０代９１人と続く。９日時点の療養者は前日比３人減の５７６９人。内訳は入院１９２人（前日比６人増）、宿泊施設入所９５１人（２０人減）、自宅待機４６２６人（１１人増）。入院のうち、酸素投与が必要な中等症は２２人。