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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに378人感染
2022/04/11 16:04
拡大
鹿児島県と鹿児島市は１１日、新型コロナウイルスの感染者３７８人を新たに確認したと発表した。
県が発表したのは１７２人、市発表分は２０６人。県内の累計は５万１０９２人となった。
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