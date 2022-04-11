新型コロナ　鹿児島県内で新たに378人感染

４．

10歳未満と30代が最多、それぞれ102人 新規感染は610人(鹿児島市３３３人、鹿屋市５５人、姶良市３５人、霧島市３１人、薩摩川内市２４人、奄美市２１人、瀬戸内町１４人、日置市１２人、志布志市１１人、南九州市９人、指宿市７人、出水市、曽於市、いちき串木野市６人、伊仙町５人、肝付町、和泊町４人、枕崎市、湧水町３人、南さつま市、さつま町、大崎町、東串良町、中種子町、屋久島町、徳之島町、知名町２人、南大隅町、龍郷町１人、兵庫県、愛知県、神奈川県１人)新型コロナ・鹿児島10日発表